Alterazioni degli esami di laboratorio del fegato nella Sindrome di Turner

fondazioneserono

: 'Il più importante stile architettonico italiano degli ultimi 50 anni': quello degli edifici e delle infrastrutture… - amarchitettura : 'Il più importante stile architettonico italiano degli ultimi 50 anni': quello degli edifici e delle infrastrutture… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Un gruppo di ricercatori britannici e italiani ha valutato l’andamentodideldi. I risultati ottenuti hanno indicato che talisono frequenti e che vanno individuate tempestivamente per evitare che evolvano in gravi danni al. Calanchini e colleghi sono partiti dalla considerazione che nelle persone con Sindorme disi rilevano spessodidel, delle quali non sono chiari cause e significato clinico. Per questo, hanno eseguito una ricerca retrospettiva che ha avuto due obiettivi: valutare la frequenza delledidelnegli adulti condie mettere in relazione la presenza di queste evidenze con profilo dei cromosomi dei soggetti, malattie associate e modificazioni di struttura e di consistenza del. In 125 ...