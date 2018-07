ALLARME Legionella | in Lombardia Il batterio si annida in acqua e aria condizionata

ilgossip

: Allarme legionella nel Milanese: tre morti e 17 casi di contagio accertati ? - RaiNews : Allarme legionella nel Milanese: tre morti e 17 casi di contagio accertati ? - repubblica : Allarme sanitario a Bresso, c'è la terza vittima di legionella [news aggiornata alle 10:07] - Adnkronos : Allarme #legionella, un altro morto nel Milanese -

(Di mercoledì 25 luglio 2018)in. IlsiinDiciassette casi dia Bresso nel Milanese, di cui tre anziani già deceduti. È stata attivata una task force per le indagini sanitarie per accertare le fonti di contagio SONO TRE le vittime dellaa Bresso nel Milanese. Il dipartimento di igiene e prevenzione sanitdell’Ats di Milano ha avviato le indagini per accertare le fonti di contagio dopo i 17 casi che sono stati segnalati nel Milanese. Lo comunica l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che “in accordo con il sindaco di Bresso Simone Cairo è stata costituita una task force presso il Municipio che sta coordinando gli interventi e fornendo le informazioni ai cittadini”. Tra domenica sera e lunedì mattina sono morti un uomo e una donna di 94 anni. Un’altra donna, di 84 ...