Di Guadagnino - Martone e Minervini i tre film italiani in concorso Alla Mostra del cinema di Venezia : ' Suspiria ' di Luca Guadagnino, ' Capri - Revolution ' di Mario Martone e ' What you gonna do when the world's on fire ' di Roberto Minervini sono i tre film italiani in concorso alla 75esima ...

Alla Mostra del cinema di Venezia i primi due episodi della serie L'Amica Geniale - dal bestseller di Elena Ferrante : I primi due episodi dell' Amica Geniale, la serie Hbo-Rai diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, andranno a lla Mostra del cinema di ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - cosa dobbiamo aspettarci dAlla 75esima edizione : "Sarà un'edizione ricca in tutti i sensi, un'edizione curiosa con molti film di genere ma d'autore, un tentativo di molti cineasti per ritrovare un rapporto più stretto con il pubblico", ci spiega Alberto Barbera nella giornata di presentazione alla stampa della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La 75esima edizione si svolgerà, come di consueto, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre prossimi "con molti ...

Il gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice sarà mostrato Alla PlayStation Experience di agosto : Tutti coloro che sperano di vedere il gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice potrebbero presto esaudire il loro desiderio, visto che il gioco sarà protagonista dell'evento Sony PlayStation Experience (PSX) per il Sudest asiatico.Come segnala VG247.com, la PSX Southeast Asia si svolge dal 18 al 19 agosto a Bangkok, in Tailandia e Sekiro è elencato come uno dei "titoli giocabili" allo show.Sirus Gaming riferisce inoltre che i partecipanti stanno ...

Lady Gaga e Bradley Cooper Alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.

'A Star is Born' con Lady Gaga Alla Mostra del Cinema : 'A Star is Born', l'atteso debutto alla regia del quattro volte candidato al premio Oscar Bradley Cooper, sarà in prima mondiale, fuori Concorso, alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte ...

Lady Gaga Alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

MOSTRA CLAUDIA CARDINALE - Alla Kasa dei Libri di Milano : Materiale che è stato reperito in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e spesso in Italia non è mai stato esposto. Attraverso questa varietà di oggetti, si testimonia ampiamente un periodo ...

Videocittà - il cinema in mostra a Roma tra Drive in al Colosseo e eventi Alla moda : di Lorena Loiacono Un Drive in al Colosseo e una mostra a cielo aperto lì dove si riuniva il Senato Romano, nel parco archeologico che arriva fin sotto il Campidoglio. E ancora mostre, installazioni e ...

L'Apollo 11 atterra Alla Mostra del Cinema di Venezia : alla vigilia del 49mo anniversario del primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, con la missione Apollo 11 della Nasa, del 20 luglio 1969, da Venezia arriva la notizia che il 29 agosto sarà "Il primo uomo", film Universal diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire

Emanuela Folliero - raptus erotico in mezzo Alla strada : apre la camicia e mostra il seno / Video : Emanuela Folliero, 53 anni, trascorre l'estate all'insegna della leggerezza e del sex appeal , decisamente consapevole, . La bella ex annunciatrice, ad esempio, su Instagram mostra un Video in cui ...

Venezia75 : Alla Mostra il cinema il Golem risplende in 4K : Il classico del cinema muto Il Golem – Come venne al mondo (Der Golem – Wie er in die Welt kam, 1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film scelto per la serata di Pre-apertura di martedì 28 agosto della 75. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà nella Sala Darsena (Palazzo del cinema) al Lido. Il Golem sarà proiettato in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto ...

Il mito della motocicletta in mostra Alla Reggia di Venaria : Se Ducati, Moto Guzzi o Harley-Davidson non vi dicono nulla (ma sarebbe piuttosto strano) avete una ragione in più per visitare Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte alla Reggia di Venaria, negli spazi della Citroniera delle Scuderie Juvarriane. Perché è qui che troverete oltre cinquanta modelli che hanno fatto la storia. Alcuni evocano film leggendari come il chopper di Easy Rider, la Triumph Bonneville che Steve McQueen guidava ne ...