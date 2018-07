Alessandro Bonan | nuovo conduttore di Sky Calcio Show

Accordo Sky-Dazn : tutta la serie A a 7.99 euro in più al mese. Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Alessandro Bonan : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un Accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di "accedere in maniera vantaggiosa" ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la serie B.--In sostanza, come era ormai chiaro da tempo, un solo abbonamento non basta per guardare tutto il campionato in diretta. L'Accordo segue quello fra Perform e Mediaset, che per chi è ...