Aldo Montano | quasi quarant’anni con medaglia d’argento

vanityfair

: CHE SQUADRA! ?????? Ai Mondiali di #Wuxi2018 gli sciabolatori Luca #Curatoli, Luigi #Samele, Enrico #Berrè e Aldo… - ItaliaTeam_it : CHE SQUADRA! ?????? Ai Mondiali di #Wuxi2018 gli sciabolatori Luca #Curatoli, Luigi #Samele, Enrico #Berrè e Aldo… - ItaliaTeam_it : SIETE UNA GARANZIA! ?? Ai Mondiali di #Wuxi 2018 Luca #Curatoli, Luigi #Samele, Enrico #Berrè e Aldo #Montano sono… - Eurosport_IT : ITALIA, LA SCIABOLA È D'ARGENTO! ???????? Quinta medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di #Wuxi2018: Luca Curat… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) «Sono convinto che l’appuntamento per il gradino più alto del podio è solo rimandato». Non l’ha detto un ventenne alle prime esperienze nel mondo dello sport che conta, ma unquarantenne che non ha nessuna intenzione di appendere la sciabola al chiodo.ha vinto con Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele l’argento a squadre nella sciabola maschile ai mondiali di scherma di Wuxi. https://twitter.com/Federscherma/status/1022086095352344577 Non che unaazzurra faccia stupore. La spedizione italiana ha già in cassaforte tre ori e un bronzo. A nominareperò si pensa di fare un salto indietro nel tempo e invece è ancora il presente il tempo da usare per lo sciabolatore con famiglia di glorie olimpiche che il mondo ha conosciuto ad Atene nel 2004. Sono passati 14 anni da quell’Olimpiade in cui nel primo giorno il livornese vinse l’oro ...