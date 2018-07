Al via su La5 “SuperMusicStore” con Silvia Salemi

(Di mercoledì 25 luglio 2018), al via da stasera il nuovo programma di La5 conÈ una delle più importanti novità del palinsesto estivo di Mediaset:. Un format fresco e innovativo che ha iniziato la sua messa in onda su La5, la rete diretta da Marco Costa, dal 23 luglio alle 19.25. Alla guida del programma: la cantante e conduttrice. Il programma è ambientato in un supermercato, dove, alcuni concorrenti saranno chiamati a cantare alcuni brani celebri con l’obiettivo di vincere, portandosi a casa quanto contenuto all’interno del carrello senza pagare nulla alla cassa. Tanta buona musica, ritmo scorrevole e molte risate saranno gli ingredienti principali di, oltre alla presenza di una beniamina del grande pubblico come. “Una nuova avventura sul piccolo schermo dove mi diverto a far cantare le persone ...

iBand : il talent show di La5 con Marco Carta - Silvia Salemi e Sal Da Vinci : A partire da dicembre, La5 avrà il suo nuovo talent show.Stiamo parlando di iBand, un talent riservato alle band e ai gruppi vocali, che sarà formato da 6 puntate: 4 puntate preliminari, una semifinale e la finalissima.prosegui la letturaiBand: il talent show di La5 con Marco Carta, Silvia Salemi e Sal Da Vinci pubblicato su TVBlog.it 24 luglio 2018 16:28. : A partire da dicembre, La5 avrà il suo nuovo.Stiamo parlando di, unriservato alle band e ai gruppi vocali, che sarà formato da 6 puntate: 4 puntate preliminari, una semifinale e la finalissima.prosegui la lettura: ildi La5 cone Sal Dapubblicato su TVBlog.it 24 luglio 2018 16:28.

Marco Carta tra i giudici di IBAND. I casting per il nuovo talent di La5 sono già iniziati e sono anche trapelati i nomi dei coach che prenderanno parte alla prima edizione del programma presto al via sul canale in rosa di Mediaset. La novità è comparsa sulla pagina ufficiale dell'evento ma attende di essere confermata da parte del diretto interessato che ancora tace. Al suo fianco, anche Silvia Salemi e Sal Da Vinci per completare la giuria