AIDS Milano prima città italiana ad aderire a Fast track cities project

L' AIDS torna a rischio epidemia/ Conferenza sul virus Hiv ad Amsterdam : forte segnale da Milano : L'Aids torna a fare paura, gli esperti lanciano l'allarme per una possibile nuova pandemia. La sindrome da immunodeficienza acquisita rischia di mettere nuovamente paura.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:53:00 GMT)

AIDS : Milano la prima città italiana che punta porre fine all’epidemia entro il 2030 : porre fine all’epidemia di Aids entro il 2030 . E’ l’impegno che devono prendere i sindaci delle città che aderiscono al ‘Fast Track Cities Project’, iniziativa internazionale nata nel 2015 per sensibilizzare i cittadini sulla lotta all’Hiv. Una sfida che ora raccoglie anche Milano , prima città d’Italia a entrare nel programma lanciato da un consorzio fra Un Aids , Un-Habitat, città di Parigi e ...

Convivio - torna a Milano la mostra mercato benefica a sostegno di AnlAIDS : Abiti griffati, accessori moda, gioielli, cosmetici, viaggi e prodotti enogastronomici di alta gamma in vendita a prezzi scontatissimi: torna Convivio, l’ormai tradizionale mostra mercato benefica che propone uno shopping solidale di qualità a sostegno della ricerca di Anlaids, l’Associazione Nazionale no-profit per la lotta contro l’Aids. L’appuntamento è a Milano dal 6 al 10 giugno, negli spazi avveniristici del The Mall, a Porta ...