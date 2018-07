Agricoltura | “Potenzialità di sviluppo per la canapa industriale”

meteoweb.eu

: “Le potenzialità inespresse della giovane agricoltura”: il futuro del settore primario discusso alla Festicamp dell… - ASTI_News : “Le potenzialità inespresse della giovane agricoltura”: il futuro del settore primario discusso alla Festicamp dell… - ASTI_News : “Le potenzialità inespresse della giovane agricoltura”: il futuro del settore primario discusso alla Festicamp dell… - vallibbt : FestiCamp Cia, Le potenzialità inespresse della giovane agricoltura -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Alimenti e cosmetici, semilavorati per le industrie e le attività artigianali, fibre naturali destinati ai lavori di bioingegneria e bioedilizia. E ancora materiale per la fitodepurazione e la bonifica di siti inquinati; e florovivaismo. Sono queste le principali destinazioni dellaindustriale, un settore che vantava in Italia, nel ventesimo secolo, superfici importanti (poco meno di 110.000 ha nel 1940) e che ha registrato una fortissima contrazione a partire dagli anni Sessanta, dovuta al diffondersi delle fibre artificiali, all’evolversi del costo della manodopera ed alle problematiche legate alla possibile presenza di sostanze psicotrope. I dati più recenti indicano che nel periodo 2013-2014 gli ettari coltivati afossero poco più di 3.000 e che oggi siano circa 5.000. Di questi temi si è discusso nel convegno ‘industriale: storia, opportunità e ...