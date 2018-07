Agricoltura | Corte Ue | “Piante create con mutagenesi sono Ogm”

meteoweb.eu

: Corte di giustizia europea: per i nuovi organismi ottenuti da mutagenesi e gli OGM necessari gli stessi controlli - BorgoBiologico : Corte di giustizia europea: per i nuovi organismi ottenuti da mutagenesi e gli OGM necessari gli stessi controlli -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Con la sentenza lastabilisce, anzitutto, che gli organismi ottenuti perOgm per la direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi dimodificano il materiale genetico di un organismo con modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che queste piante rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva esoggette agli obblighi previsti. Laconstata, tuttavia, che la direttiva non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di, cioè quelle chestate utilizzate “convenzionalmente in varie applicazioni, con una lunga tradizione di sicurezza”. Una tecnica convenzionale è, per esempio, l’irradiazione di vaste popolazioni vegetali con radiazioni (raggi gamma, raggi X e altri), selezionando poi i pochi individui che hanno sviluppato le ...