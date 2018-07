Agguato nel Napoletano | tre colpi di pistola contro 23enne | ferito all' anca

Agguato mafioso nel Reggino : boss ucciso - grave un bimbo : Agguato mafioso a Seminara. Due killer ieri hanno ucciso Giuseppe Fabio Gioffré, pregiudicato di 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca della 'ndrangheta, in un terreno di sua proprietà in ...

Operazione 'De Bello Gallico' - Agguato a coppia nel reggino : 4 fermi : Reggio Calabria " Fatta luce sull'omicidio della donna uccisa in macchina a Gallico nel mese di marzo. Questa mattina, nell'ambito dell'Operazione "De Bello Gallico" della Polizia di Stato, coordinata ...

Agguato al figlio di Ventura e Bettarini Quattro arresti nella notte Foto - Video : La lite alla discoteca Old Fashion. In questura due ultrà dell’Inter e due cittadini albanesi. Ricoverato Niccolò Bettarini, figlio della presentatrice Tv e dell’ex calciatore Stefano: non è in pericolo di vita. «Ho difeso un amico» I genitori: è un miracolo

Foggia - Agguato a Vieste : ucciso uomo vicino al clan Perna. È il terzo omicidio nel 2018 nella guerra del Gargano : Lo hanno raggiunto in campagna mentre era con un amico e lo hanno freddato a colpi di arma da fuoco. terzo omicidio dall’inizio dell’anno a Vieste, nel Foggiano, dove due clan della mafia garganica continuano a fronteggiarsi per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti in arrivo dall’Albania sulle coste del promontorio, miccia della guerra che lo scorso anno ha lasciato 17 persone sull’asfalto. La ...

Senegalese ucciso in un Agguato nel Milanese : Un uomo di 54 anni, Senegalese, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Corsico, nel Milanese. L’omicidio, con le dinamiche di un agguato in strada, è avvenuto in via delle Querce intorno alle 23. L’uomo è stato raggiunto da tre proiettili: due al torace e uno alla testa. ...

Napoli - Agguato nella notte : 21enne in fin di vita/ Forcella - Armando Tubelli vittima dei sicari : Napoli, agguato nella notte: 21enne in fin di vita. Forcella, Armando Tubelli raggiunto dalle pallottole dei sicari, operato d'urgenza per le ferite riportate(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:44:00 GMT)

Agguato nel Napoletano - pusher crivellato di proiettili : è in fin di vita : ?Sergio Paudicio, pregiudicato di 27 anni, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. L'uomo è giunto in gravi condizioni all'ospedale Loreto...