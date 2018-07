Agguato in strada | ucciso 22enne

Cremona : Agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

Cremona : Agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato e di identifica

Cremona : Agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

Milano - Agguato in strada : ucciso Assan Diallo : Omicidio ieri sera in strada a Corsico, alle porte di Milano. Erano quasi le 23 quando cinque colpi di pistola esplosi da ignoti hanno tolto la vita il 54enne Assan Diallo, cittadino senegalese residente in Italia insieme alla moglie e alla figlia di undici anni.Ignoti, non è chiaro al momento se sia stata una sola persona ad agire, hanno aperto il fuoco contro l'uomo, mentre si stava recando a casa. Diallo è stato raggiunto da due colpi alla ...

Milano - senegalese ucciso in strada a colpi di pistola. La moglie : 'Agguato razzista' : ucciso da qualcuno che l'ha anche insultato con frasi razziste. La moglie di Assane Diallo, il senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola in via dellle Querce nella tarda serata di sabato a ...

Senegalese ucciso in strada a colpi di pistola. La moglie : 'Agguato razzista' : ucciso da qualcuno che l'ha anche insultato con frasi razziste. La moglie di Assane Diallo, il Senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola in via dellle Querce nella tarda serata di sabato a ...

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - Agguato in strada : moglie "via da Italia razzista" : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada a colpi d'arma da fuoco, forse un omicidio a sfondo razziale. moglie, 'via dall'Italia razzista'.

Milano - Agguato in strada : ucciso il 54enne Assan Diallo : Omicidio ieri sera in strada a Corsico, alle porte di Milano. Erano quasi le 23 quando cinque colpi di pistola esplosi da ignoti hanno tolto la vita il 54enne Assan Diallo, cittadino senegalese residente in Italia insieme alla moglie e alla figlia di undici anni.Ignoti, non è chiaro al momento se sia stata una sola persona ad agire, hanno aperto il fuoco contro l'uomo, mentre si stava recando a casa. Diallo è stato raggiunto da due colpi alla ...

Milano : ucciso senegalese in un Agguato per strada : L'omicidio di Assane Diallo, 54 anni, ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione. L'uomo è stato raggiunto da sei colpi alla testa e quattro al petto da distanza ravvicinata. La moglie:' E' un ...

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - Agguato in strada : moglie “via da Italia razzista” : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada dopo sparatoria, Ultime notizie, omicidio per odio razziale? L'uomo aveva litigato a seguito di alcuni insulti per il colore della pelle(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:23:00 GMT)