“Agghiacciante” Marchionne | a poche ore dalla morte | la vignetta choc

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Una notizia che ha colpito molto gli italiani quella della scomparsa di Sergio, morto a 66 anni in un ospedale di Zurigo dove si trovava ricoverato a seguito delle complicazioni nate dopo un intervento alla spalla nei giorni scorsi. Stando a quanto emerso in queste ore, l’imprenditore era stato colpito da un sarcoma, un raro e aggressivo tumore, per il quale era stato sottoposto all’intervento. Una volta sotto i ferri, sarebbe però sopraggiunta un’embolia cerebrale, che avrebbe fatto precipitare di colpo la situazione. In tanti, proprio in queste ore, stanno mandando messaggi per ricordare una figura molto importante del nostro Paese, in un clima che però, purtroppo, anche in questo caso non è stato dei più sereni. Da giorni, infatti, l’etere nostrano è popolato anche da messaggi di insulti nei confronti di, comparsi già quando le sue ...