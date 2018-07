Aeroporti : a Milano il World Routes 2020 - attesi oltre 4mila partecipanti (2) : (AdnKronos) – Organizzato da Ubm, il World Routes rappresenta una “occasione per consolidare la crescita degli Aeroporti di Milano e aprire nuove rotte per connettere la città con il mondo, specialmente con l’Asia e le Americhe”. Ospitare oltre 300 realtà mondiali, tra nazioni, compagnie aeree e società aeroportuali, contribuirà a “rafforzare la brand awareness delle destinazioni Milano e Lombardia e mostrare ...

Sea : Aeroporti di Milano punta su turisti cinesi e apre account su WeChat : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Sea Aeroporti di Milano decolla su WeChat con l’apertura di un official account. Lo comunica in una nota la società, spiegando che il gruppo guarda con interesse ai turisti cinesi in arrivo nel capoluogo lombardo con un’offerta mirata: "Milano -si legge nella nota- si c