Aeroporti | a Milano a settembre World Routes 2020

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, Aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed e’ organizzato da Ubm. L’accordo è stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da Sea, ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia (2) : (AdnKronos) – “Nel protocollo -avverte il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Alan Rizzi, che ha sottoscritto il testo su delega del governatore- viene indicato che la manifestazione non dovrà limitarsi ai locali fieristici, ma dovrà organizzare anche eventi in città”. Come Regione “non ci limiteremo solo alla città di Milano, ma faremo un evento partecipativo per tutta la Lombardia”. In ...

Aeroporti : a Milano il World Routes 2020 - attesi oltre 4mila partecipanti (2) : (AdnKronos) – Organizzato da Ubm, il World Routes rappresenta una “occasione per consolidare la crescita degli Aeroporti di Milano e aprire nuove rotte per connettere la città con il mondo, specialmente con l’Asia e le Americhe”. Ospitare oltre 300 realtà mondiali, tra nazioni, compagnie aeree e società aeroportuali, contribuirà a “rafforzare la brand awareness delle destinazioni Milano e Lombardia e mostrare ...