Aeroporti | a giugno passeggeri +5 | 2% | in 1° semestre +6%

Traffico in crescita per gli Aeroporti italiani. Giugno record per Fiumicino : Teleborsa, - Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli ...

Traffico in crescita per gli Aeroporti italiani. Giugno record per Fiumicino : Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli scali e raccolti ...

Toscana Aeroporti - lunedì 18 giugno voli a rischio : Toscana Aeroporti avvisa che FILT CGIL Pisa e USB hanno proclamato per il giorno lunedì 18 giugno 2018 uno sciopero di 24 ore , che coinvolgerà il personale degli scali di Firenze e Pisa . A causa ...

Aeroporti - sciopero a Firenze e Pisa il 18 giugno : Firenze, 13 giugno 2018 - sciopero di 24 ore negli Aeroporti di Firenze lunedì 18 giugno . A indirlo la Filt Cgil Pisa e Usb. Ne dà notizia Toscana Aeroporti , la società che gestisce i due scali. "A ...