Adventure Time | I Pirati dell' Enchiridion - recensione

eurogamer

: Finn e Jake alla conquista del mondo #recensione #AdventureTime - Eurogamer_it : Finn e Jake alla conquista del mondo #recensione #AdventureTime - MangaForevernet : ? Adventure Time: Pirati dell'Enchiridion | Recensione ? ? -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Bandai Namco e Cartoon Network ci portano ancora una volta nel folle mondo di, la folle serie creata da Pendleton "Pen" Ward nel 2009 e arrivata ormai alla decima stagione. Ne Iritroviamo Finn, Jake, BMO e Marceline alle prese con una nuova avventura a sfondo piratesco, ambientata nella ben nota Terra di Ooo improvvisamente sommersa da... beh, lasciamo a voi il gusto di scoprire cosa sia successo. Come sempre la trama è fuori di testa e descriverla sarebbe come cercare di spiegare perché il Sig. Burns ha deciso di assumere uno come Homer nella centrale nucleare di Springfield. Vi basti sapere che nel corso di questa avventura avrete l'opportunità di incontrare praticamente tutti i personaggi del cartone animato, quindi se siete fana saga mettetevi comodi e proseguite nella lettura.Che ci crediate o no, questo è un RPG open-world. La mappa non ...