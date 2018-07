Addominali da favola come Jennifer Lopez

vanityfair

: RT @gayit: Addominali da favola, le foto dei modelli più sexy di #Instagram! - PopperFiji : RT @gayit: Addominali da favola, le foto dei modelli più sexy di #Instagram! - SaCe86 : Addominali da favola, le foto dei modelli più sexy di Instagram! - SaCe86 : #Addominali da favola, le foto dei modelli più #sexy di #Instagram! -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) All’alba dei 50 anni,ne ha appena compiuti 49, non può che congratularsi col proprio DNA e perché no, anche con se stessa e i suoi allenamenti per il look da eterna ragazzina che la contraddistingue.LEGGI ANCHERimettersi in forma: il rush finale Avvistata di recente fa tra le strade di Los Angeles in compagnia del suo fidanzato Alex Rodriguez, la vulcanica cantante ha infatti fatto sfoggio di una silhouette di tutto rispetto messa in evidenza da un completo di top e pantalone a righe che faceva intravedere un addome piatto e ben scolpito.è la prova vivente che si può essere in forma a qualsiasi età. C’è speranza. Ad aggiungere bellezza, la tintarella dorata, la chioma lunga e folta e un make-up eyes nei toni bronze, propriopiace a lei.LEGGI ANCHELo scrub, il migliore amico della pelle in vacanza Insomma, un vero concentrato di energia e ...