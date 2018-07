Addio Marchionne | manager globale che ha salvato Fiat Elkann | «L’amico Sergio se

E' morto Sergio Marchionne - Addio al presidente della Ferrari : aveva 66 anni : Sergio Marchionne è morto all'età di 66 anni. Uno dei più brillanti dirigenti d'azienda italiani, naturalizzato canadese, a fine giugno era stato ricoverato per un'operazione alla spalla, ma le sue ...

Addio Marchionne - il manager globale che ha salvato la Fiat : È morto Sergio Marchionne, 14 anni al Lingotto, dalla Fiat semifallita del 2004 alla Fca «zero debiti» del 2018. Ci sono cinque immagini paradigmatiche che raccontano l’epoca globale di Marchionne: il rapporto con Chiamparino e Torino nel tratto difficile di inizio mandato; quello con gli operai Chrysler e il sindacato americano Uaw; il referendum a Pomigliano d’Arco; il tentativo andato a vuoto di fusione con GM; il ...

Addio MARCHIONNE/ La strategia di Fca ed Elkann per evitare il tracollo in Borsa : Non si può non pensare che sulla vicenda MARCHIONNE non ci siano state anche scelte precise e strategie comunicative, dice LUCA BRAMBILLA spiega perché(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:38:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come gestire il tempo per migliorare il lavoro, di L. BrambillaDOPO MARCHIONNE/ Ora ci sono tre scelte che può prendere solo John Elkann, int. a F. Sisci

Ferrari - terremoto dopo l'Addio di Sergio Marchionne : il gesto-lampo di John Elkann : La rapida successione alla guida della Ferrari da Sergio Marchionne a Louis Camilleri ha rischiato di rappresentare un vero e proprio terremoto per il Cavallino. Secondo le previsioni prospettate ...

Azioni FCA - Ferrari e CNH : dopo crollo su Addio Marchionne - quali previsioni su Borsa Italiana oggi? : ...figlia della programmazione maniacale che ha caratterizzato la gestione dell'era Marchionne e rappresenta l'ennesima prova di eccellenza e di continuità di un modello gestionale forse unico al mondo "...

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia 2 - 3 miliardi. Pesa l'Addio di Sergio Marchionne : Milano chiude come peggior listino del vecchio continente, con un passivo dello 0,86%, apPesantito dalla galassia Agnelli che dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne ha bruciato in una sola seduta oltre 2,3 miliardi di euro. Il tutto in una seduta comunque debole per le borse del vecchio continente, apPesantite dalle tensioni geopolitiche Usa-Iran e dai persistenti timori legati ai dazi che penalizzano anche Wall Street.La ...

Fca - Altavilla verso l'Addio : era uno dei candidati alla successione di Marchionne : Rivoluzione in Fca dopo l'uscita forzata e traumatica di Sergio Marchionne. Si sarebbe infatti dimesso Alfredo Altavilla, responsabile

Fca : titoli galassia giù con Addio Marchionne - Ferrari -3% : Milano, 23 lug., askanews, - Sotto i riflettori a Piazza Affari i titoli della galassia Fiat, Fca, Exor, Ferrari e Cnh Industrial, dopo l'improvviso addio di Sergio Marchionne alla guida del gruppo ...

Fca apre in calo a Piazza Affari - -3 - 83% - dopo l'Addio di Marchionne : Roma, 23 lug., askanews, - Il titolo di Fca apre le contrattazioni in calo del 3,83%, a 15,78 euro a Piazza Affari nel primo giorno di scambi con Mike Manley alla guida del gruppo, in sostituzione di ...