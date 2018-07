Addio Marchionne | il manager globale che ha salvato la Fiat Elkann | «L’amico

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : « Addio all'uomo e all'amico». Fabbriche ferme : È Morto Sergio Marchionne . L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66 anni. Accanto al...

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : 'Addio all'uomo e all'amico'. Fabbriche ferme : A 14 anni si trasferisce con la famiglia in Canada, dove consegue tre lauree, in Filosofia, Economia e Giurisprudenza. Inizia l'attività da manager in Svizzera e nel 2002 assume le redini di Sgs, il ...