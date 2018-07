agi

: Addio ad un'altra riforma di Renzi: bloccata la legge sulle intercettazioni: Stop alla riforma delle… - ApocalisseLaica : Addio ad un'altra riforma di Renzi: bloccata la legge sulle intercettazioni: Stop alla riforma delle… - claudioenrico2 : RT @Agenzia_Italia: Addio ad un'altra riforma di #Renzi: bloccata la legge sulle intercettazioni - Agenzia_Italia : Addio ad un'altra riforma di #Renzi: bloccata la legge sulle intercettazioni -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Stop alladellevarata dal governo di centrosinistra: il milleproroghe approvato oggi in Cdm blocca l'entrata in vigore della norma. M5s spiega: era una norma liberticida voluta da un Pad in crisi per via del caso Consip. I giornalisti sono tutti d’accordo.e Orlando, all’epoca ministro della giustizia, non sono d’accordo per nulla. Bonafede: “era un bavaglio voluto dal Pd” Una-bavaglio approvata nel pieno del caso Consip, "per impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati o dei politici quando sono al telefono con persone indagate", ha attaccato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm. "Possiamo tranquillamente dire - ha affermato - che ogni volta che qualcuno del Pd veniva ascoltato dai cittadini, ...