Addio a Sergio MarchionneCosì ha rivoluzionato la Fiat

Morto Sergio Marchionne - il dolore di John Elkann : “Addio all’uomo e all’amico” : John Elkann ha commentato la morte di Sergio Marchionne, ex ad di FCA, scomparso il 25 luglio a 66 anni a Zurigo: "Se ne è andato l'uomo e l'amico. Gli saremo sempre riconoscenti. Rinnovo l'invito a rispettare la privacy della famiglia".Continua a leggere

John Elkann dà l'Addio a Marchionne : "L'amico Sergio se n'è andato - per sempre riconoscenti" : John Elkann dà l'addio all'"amico Sergio" Marchionne, morto questa mattina all'età di 66 anni. "Con grande tristezza Exor ha appreso che Sergio Marchionne è mancato", ha scritto Elkann in una nota una nota della società. "E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato. Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, ...

Addio a Sergio Marchionne - filosofo manager che ci ha insegnato a pensare diversamente : Ora che smarrimento, dispiacere e rischio apologetico si fondono in una sola complessa materia e il dopo non consente difese postume a chi prima sapeva difendersi benissimo da sé, di Sergio Marchionne, nato a Chieti nel 1952 e scomparso dopo aver lottato per mesi, non si potrà dire che abbia attraversato il mondo invano. L’uomo dell’accordo d’oltreoceano con Chrysler, il manager che nel 2010 rivoluzionò per sempre i rapporti sindacali sfidando ...

Addio Marchionne - manager globale che ha salvato Fiat. Elkann : «L’amico Sergio se n’è andato» : È morto Sergio Marchionne, 14 anni al Lingotto, dalla Fiat semifallita del 2004 alla Fca «zero debiti» del 2018. Ci sono cinque immagini paradigmatiche che raccontano l’epoca globale di Marchionne: il rapporto con Chiamparino e Torino nel tratto difficile di inizio mandato; quello con gli operai Chrysler e il sindacato americano Uaw; il referendum a Pomigliano d’Arco; il tentativo andato a vuoto di fusione con GM; il ...

