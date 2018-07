Addio a Sergio Marchionne | l’omaggio della F1 all’ex presidente Ferrari | “un vero amico”

Addio Marchionne - il manager globale che ha salvato la Fiat. Elkann : «L’amico Sergio se n’è andato» : È morto Sergio Marchionne, 14 anni al Lingotto, dalla Fiat semifallita del 2004 alla Fca «zero debiti» del 2018. Ci sono cinque immagini paradigmatiche che raccontano l’epoca globale di Marchionne: il rapporto con Chiamparino e Torino nel tratto difficile di inizio mandato; quello con gli operai Chrysler e il sindacato americano Uaw; il referendum a Pomigliano d’Arco; il tentativo andato a vuoto di fusione con GM; il ...

Addio a Sergio Marchionne : la Fiat - FCA e 14 anni di rivoluzioni : Sergio Marchionne ci lascia una pesante eredità fatta di sogni, duro lavoro e incredibili obiettivi realizzati Sergio Marchionne è stato al timone di Fiat – diventata in seguito FCA – durante gli ultimi 14 anni, trasformando il Gruppo automobilistico italiano in un colosso internazionale capace di combattere ad armi pari con i maggiori competitor nel campo. Marchionne divenne amministratore delegato di Fiat nel 2004, subito dopo la ...

Sergio Marchionne morto - l’Addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...

Addio a Sergio Marchionne - l'uomo della riscossa Fiat : Prende tre lauree, Filosofia, Economia, Giurisprudenza, più un master in Business Administration. Diventa 'dottore commercialista' dall'85 e procuratore legale e avvocato, nella regione dell'Ontario, ...

