Morto Sergio Marchionne. Elkann : « Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Morto Sergio Marchionne. Elkann : « Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Addio a Marchionne - il manager che rilanciò la Fiat | Fatale un doppio infarto - non un tumore : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla. Il commento di John Elkann: "Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato"

Morto Marchionne - l'uomo che salvò la Fiat. Elkann : ' Addio all'uomo e all'amico' : È Morto a Zurigo Sergio Marchionne . L'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono aggravate giorno ...

Addio a Marchionne - manager col maglione che rilanciò la Fiat : L'ex a.d. di Fca aveva 66 anni ed era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla. Il commento di John Elkann: "Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato"

Addio a Sergio Marchionne - l'uomo in maglione che ha cambiato la Fiat : Il manager, 66 anni, è morto a Zurigo, dove era ricoverato da alcune settimane. Ha dato vita a Fca segnando il salvataggio della casa automobilistica

Marchionne - Addio al padre di Fca : 12.11 Marchionne , addio al padre di Fca E' finito il lungo addio . Ora il mondo imprenditoriale piange Sergio Marchionne . Nato a Chieti nel 1952, nel 2004 venne chiamato a risollevare le sorti della Fiat. Un'utopia, l'azienda era sull'orlo del fallimento, trasformata in un ...

Sergio Marchionne morto - l’Addio di John Elkann : “Se n’è andato l’uomo e l’amico. Per sempre riconoscenti” : Sergio Marchionne è morto. La notizia è arrivata questa mattina dopo giorni di silenzio in cui poco o nulla è trapelato dall’ospedale di Zurigo dove l’ex ad della Fiat era ricoverato dal 28 giugno scorso. Sessantasei anni compiuti a giugno, Marchionne era stato ricoverato per sottoporsi a un’intervento alla spalla. Sabato scorso l’azienda aveva comunicato “con profonda tristezza” l’aggravarsi improvviso delle condizioni ...