Acqua su Marte | un lago sotto i ghiacciai «Ora inizia la caccia a forme di vita»

Marte - lago di Acqua salata sotto la superficie. Scoperta italiana : «Possibili forme di vita» : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una Scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Che cos’è MARSIS - il radar italiano che ha trovato Acqua su Marte : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha presentato un’importante scoperta scientifica che sarà pubblicata sulla rivista scientifica Science. La scoperta è stata possibile grazie all’utilizzo dello strumento MARSIS (Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), realizzato da Thales Alenia Space. Di seguito la descrizione dello strumento e usi in altri programmi strumentazione radar. MARSIS (Mars Advanced radar for ...