Abbiamo scoperto una grande riserva di acqua liquida su Marte

Abbiamo scoperto 12 nuove lune per Giove : (foto: Giove e Io/Nasa) Un altro primato per il gigante gassoso del nostro Sistema solare: con la scoperta di altre 12 lune che gli orbitano attorno, il totale dei satelliti naturali di Giove sale a ben 79. Un numero davvero enorme secondo gli esperti della Carnegie Institution for Science di Washington (Usa), che nella primavera del 2017 hanno individuato i nuovi satelliti gioviani. Ma non è tutto: delle dodici lune appena trovate ce n’è una ...

TUMORE AL CERVELLO/ Scoperto meccanismo molecolare che provoca le metastasi - Soffietti : "Abbiamo trovato..." : TUMORE al CERVELLO, Scoperto meccanismo molecolare che provoca le metastasi: il sorprendente studio eseguito presso l'ospedale Molinette di Torino in collaborazione con Cnr di Madrid(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Tesla - Elon Musk accusa : “Abbiamo scoperto un sabotatore in azienda” : Nell’azienda di Elon Musk, negli ultimi mesi nell’occhio del ciclone per i bilanci in profondo rosso e per i ripetuti casi di Model S in autocombustione, sembra essere stato scovato un collaboratore poco onesto; anzi, un vero e proprio “sabotatore”. Lo riferisce il sito americano CNBC: secondo quanto riportato, nella tarda serata di domenica 17 giugno, il numero uno di Tesla avrebbe inviato una mail a tutti i suoi dipendenti, affermando di ...

Abbiamo scoperto come funziona un gene anticancro : Si chiama p53 ed è il più importante gene nella prevenzione del cancro, tanto da essere stato soprannominato “il guardiano del genoma”. Tuttavia, sebbene sia conosciuto da circa 30 anni per questa sua straordinaria capacità, finora la comunità scientifica sapeva solamente che il malfunzionamento di questo gene fosse responsabile della metà di tutti i tumori, ma non era ancora riuscita a svelare il meccanismo con il quale riuscisse a bloccare lo ...

Napoli - la studentessa del Tigem : «Così Abbiamo scoperto la malattia rara di mio fratello» : Il nome della malattia rara di cui è affetto il fratello non è una sua scoperta, ma Claudia ha seguito molto da vicino le varie fasi della ricerca che ha portato a questo grande...