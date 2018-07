A Chieti il pre mondiale Italia-Ucraina-Germania di ginnastica ritmica | previste migliaia

Sport - sabato triangolare amichevole premondiale di ginnastica ritmica a Chieti : Questa mattina, a Pescara, in Regione, la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno partecipato l'assessore allo Sport, Silvio Paolucci, la presidente dell'ASD Armonia d'Abruzzo,...

Chieti - presentato il torneo di tennis "Memorial Mariano Supino" : I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall'Assessore allo Sport, Antonio Viola, dal presidente del tennis Chieti, Ennio Marianetti, ...

Chieti - “Fausto Filippone premeditò duplice omicidio”. Trovata cocaina in auto : disposti esami tossicologici : A nove giorni da quanto avvenuto a Chieti e Francavilla gli inquirenti ipotizzano che Fausto Fillippone, il 49enne dirigente che domenica 20 maggio prima ha ucciso la moglie, Marina Angrilli (51), lanciandola dal balcone di un appartamento, poi la figlia, Ludovica (10), buttata giù da un viadotto dell’A14, e che alla fine si è tolto la vita allo stesso modo, dopo sette ore di trattative estenuanti, la premeditazione. Un duplice omicidio ...

Chieti - Premio Eccellenze di Casa Nostra : il bilancio della manifestazione : ... conduttore e autore di Pollice Verde, in onda su Rete 4 il sabato alle ore 12,00, al Professore di Chimica Agraria, Leonardo Seghetti, Docente Universitario e vera autorità del mondo agroalimentare, ...

Due giorni prima della strage familiare Fausto Filippone avrebbe telefonato a uno studente che viveva nell'appartamento di Chieti scalo dove poi avrebbe trovato la morte la moglie Marina Angrilli. Allo studente l'uomo avrebbe chiesto di lasciare aperta la porta per poter accedere al balcone. Un elemento che lascia ipotizzare che il manager aveva già in mente il piano per sterminare la sua famiglia.

Si sono svolti stamattina presto presso la Chiesa dello Spirito Santo a Pescara i funerali di Fausto Filippone, l'uomo che domenica scorsa si è lanciato dal viadotto dell'A14 dopo aver ucciso la moglie e la figlia. Domani pomeriggio i funerali congiunti di Marina Angrilli e della piccola Ludovica,.

Il manager 49enne aveva ottenuto la licenza martedì scorso. Uno psichiatra del Centro di salute mentale di Chieti, città in cui risiedeva l'uomo, aveva infatti accertato la sua idoneità psicofisica anche su base del certificato del medico di famiglia. Domenica però l'uomo ha deciso di cambiare il suo piano di morte, buttando la moglie giù da un balcone e lanciando la figlia da un viadotto, per poi suicidarsi.

aveva superato la visita psichiatrica per ottenere il porto d'armi senza manifestare alcun disturbo Fausto Filippone , il 49enne che domenica ha ucciso la moglie Marina Angrilli e la figlia Ludovica,

Chieti - il testimone : “Ho soccorso la moglie di Fausto Filippone - poi lui ha detto : vado a prendere mia figlia” : “Intorno a mezzogiorno ho sentito un urlo straziante e poi un tonfo”, racconta al Corriere della Sera Giuliano Salvio, un medico che abita nella stessa palazzina di Chieti Scalo dove domenica scorsa è morta la moglie di Fausto Filippone, il manager che poche ore più tardi ha buttato la figlia nel vuoto da un cavalcavia della A14 per poi lanciarsi a sua volta. Salvio, dopo aver capito che Marina Angrilli era precipitata dal terzo ...