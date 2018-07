75 anni fa per sconfiggere il Fascismo bastò la democrazia

Daria Bignardi : "Marchionne? Ma quale genio spietato. Ha sofferto per la morte della sorella di 32 anni per un tumore. Non ne parlò più" : "Molti lo hanno definito un genio spietato. A me sembra un uomo con un destino – molto faticoso – segnato da un'intelligenza e un Dna eccezionali". Con queste parole, Daria Bignardi parla su Vanity Fair parla di Sergio Marchionne. La giornalista, sulle pagine del settimanale, ha dedicato un pensiero al manager italo-canadese scomparso, senza concentrarsi sulla malattia, ma ripercorrendo la sua vita, dall'adolescenza trascorsa a ...

Vede la polizia e fugge per le vie di Ponte San Giovanni. Arrestato 41enne : UMWEB, PerugiaNella tarda serata di ieri, la volante, in località Ponte San Giovanni, si avvicinava per un controllo ad un magrebino, già conosciuto dai poliziotti in quanto avente precedenti di ...

“Ti insegniamo cosa fare quando avrai un fidanzato” - per mesi stuprano una bimba di 11 anni : La mamma della piccola aveva affidato la bimba ai due fratelli gemelli che però per mesi l'hanno violentata in casa anche mentre nella stessa stanza dormivano altri bambini.Continua a leggere

Mara Venier - il ritorno a Domenica In e il veleno : 'Quando la Rai mi ha sospeso 3 anni per...' : 'Questa Domenica In sarà la mia rivincita, il mio riscatto'. Mara Venier , intervistata dal Giornale , è pronta al grande ritorno in Rai e alla sfida contro Barbara D'Urso , 'Spuntarla su di lei ...

"Scientology mi ha obbligata ad abortire a 17 anni. Per scappare ho tentato il suicidio" : "Sono rimasta incinta a 17 anni e la Chiesa di Scientology mi ha obbligata ad abortire": è questa l'accusa che Laura DeCrescenzo, 39 anni, ha mosso all'organizzazione religiosa. Trentanove anni, adepta dal 1991 al 2004, la donna, originaria di Los Angeles, ha avviato la prima causa nel 2009. Quasi dieci anni dopo un giudice si è pronunciato in suo favore: se il caso si risolverà positivamente per lei, Scientology le ...

Legionella - terza vittima nel milanese : donna di 84 anni morta per complicanze : Salgono a tre le vittime della Legionella a Bresso, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti nei giorni scorsi, un’altra donna di 84 anni è deceduta per le complicanze dopo aver contratto il batterio. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. Diciassette in tutto i casi segnalati. La Regione Lombardia ha consigliato di pulire i filtri dei rubinetti, ...

Monza - abusa per anni della figlia della compagna : condannato a 8 anni : Per anni, da quando aveva 8 anni, avrebbe abusato della figliastra. Per questo un 51enne originario dell'Ecuador martedì è stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione e a risarcire la ...

Legionella - terza vittima nel milanese : donna di 84 anni morta per le complicanze : Salgono a tre le vittime della Legionella a Bresso, nel milanese. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti nei giorni scorsi, un’altra donna di 84 anni è deceduta per le complicanze dopo aver contratto il batterio. Era ricoverata all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), lo stesso dove sono morti gli altri due. Diciassette in tutto i casi segnalati. La Regione Lombardia ha consigliato di pulire i filtri dei rubinetti, ...

F1 - Assen si candida per entrare in calendario : il Gp d’Olanda pronto a tornare nel circus dopo più di 30 anni : La Formula 1 potrebbe tornare in Olanda, i vertici di Liberty Media infatti tra quale settimana voleranno ad Assen per dare un’occhiata al circuito A più di trent’anni dall’ultimo Gran Premio, la Formula 1 potrebbe tornare in Olanda. C’è stato un incontro infatti nel corso del week-end di Hockenheim tra Lee van Dam, CEO della fondazione Dutch GP, e i vertici di Liberty Media per provare ad intavolare una trattativa ...

Perché sarebbe meglio se Gianni Brera fosse censurato : Sia censurato anche Gianni Brera. Mi sto convincendo che gli autori censurati siano i più necessari e però non credo si debbano leggere solo Kipling, Twain e Matzneff, credo si debba leggere, o rileggere, anche Brera. Sono andato a San Zenone al Po per vedere la sua tomba, dotata di portacenere per

Malore per il presidente Giovanni Bracco : sospesa l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù : E' stata sospesa all'improvviso l'inaugurazione dell'eliporto di Carrù di quest'oggi. Scelta dovuta all'improvviso Malore che ha colpito Giovanni Bracco, presidente della Cantina di Clavesana e ...

Perché sarebbe meglio se Gianni Brera fosse censurato : Sia censurato anche Gianni Brera. Mi sto convincendo che gli autori censurati siano i più necessari e però non credo si debbano leggere solo Kipling, Twain e Matzneff, credo si debba leggere, o rileggere, anche Brera. Sono andato a San Zenone al Po per vedere la sua tomba, dotata di portacenere per

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - che autorità! Russia annientata - è semifinale! Del Lungo insuperabile : Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di Pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia. Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Sconto fiscale per danni alla grandine” : I cittadini di Pesaro che hanno avuto un danno causato dall’eccezionale grandinata dei giorni scorsi, “in edifici non assicurati (case, capannoni) avranno uno sconto fiscale nel 2019 su Imu, Tasi e Tari”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook. “Grazie al lavoro dell’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci – scrive -, abbiamo deciso di dare un sostegno per i tanti danni subiti, utilizzando la ...