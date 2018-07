50mila per il Bari | azionariato popolare per la nuova società di calcio | ' Mai più

Pagati per andare in vacanza - ecco il 'lavoro più bello del mondo' : già 150mila candidati : Il lavoro più bello del mondo è un progetto realizzato in sinergia dalla APT, Promozione Turistica Regione Emilia Romagna,, SILB, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di ballo e di ...

La Juventus e i colpi della storia dai 450mila euro per Platini ai 105 milioni di Ronaldo : ROMA - La Juventus batte un altro record. L'acquisto di Cristiano Ronaldo per 105 milioni diventa il più costoso effettuato da una squadra di serie A. E' curioso che si tratti della stessa identica ...

La Juventus e i colpi della storia : dai 450mila euro per Platini ai 105 milioni di Ronaldo : ROMA - La Juventus batte un altro record. L'acquisto di Cristiano Romaldo per 105 milioni diventa il più costoso effettuato da una squadra di serie A. E' curioso che si tratti della stessa identica ...

Milano : riqualificazione Lorenteggio - 950mila euro per Pas : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Accompagnare gli abitanti degli alloggi pubblici del quartiere Lorenteggio (un quadrante compreso tra le vie Giambellino, Inganni, Lorenteggio e Odazio per 400 nuclei familiari interessati al piano di mobilità per gli stabili in via di demolizione e ricostruzione) in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di riferimento nella zona che cambia. Sono state appena ...

Milano : riqualificazione Lorenteggio - 950mila euro per Pas : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Accompagnare gli abitanti degli alloggi pubblici del quartiere Lorenteggio (un quadrante compreso tra le vie Giambellino, Inganni, Lorenteggio e Odazio per 400 nuclei familiari interessati al piano di mobilità per gli stabili in via di demolizione e ricostruzione) in una delle più importanti trasformazioni urbane di Milano, essere per loro il punto di riferimento nella zona che cambia. Sono state appena ...

Milano : riqualificazione Lorenteggio - 950mila euro per Pas (2) : (AdnKronos) – ‘Il Piano di accompagnamento sociale deve riuscire a recuperare il rapporto con gli abitanti e con le organizzazioni locali che lavorano in quartiere ‘ afferma l’assessore alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti ‘ dal momento che in nell’ultimo anno questa relazione si è un po’ allentata, ed è invece necessaria”. “è fondamentale – aggiunge – costruire ...

Milano : riqualificazione Lorenteggio - 950mila euro per Pas (3) : (AdnKronos) – Intanto, il primo dei tre edifici di via Lorenteggio 181 è stato abbattuto nell’ottobre scorso, nei prossimi mesi si procederà con gli altri interventi: l’avvio del piano di demolizioni e ricostruzioni, in capo ad Aler e Regione Lombardia, con il supporto tecnico di Infrastrutture Lombarde, ha alzato il sipario sull’intera operazione che estende il suo raggio d’azione dalle case a tutto il ...

Rottamazione cartelle - 950mila le domande arrivate : il 56% dei grandi debitori però non paga : Per la Rottamazione bis sono arrivate all’Agenzia delle Entrate circa 950 mila istanze da circa 840mila contribuenti per oltre 4 milioni di cartelle di valore complessivo di circa 14 miliardi di euro. L’importo da pagare, al netto della quota "abbuonabile", è di circa 9 miliardi. Il 56% dei grandi debitori (sopra i 100.000 euro) non hanno poi effettivamente aderito al pagamento.Continua a leggere

Agricoltura - riecco i voucher : "Si recuperano 50mila posti di lavoro - ma fate in fretta" : Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna, dove con l'estate sono iniziate le attività di raccolta e presto...

Milano Pride - le voci dei 250mila in piazza per i diritti lgbt+ : Milano Pride 2018 (Claudio Furlan/LaPresse) I più applauditi sono sempre quelli che si affacciano ai balconi o alle finestre delle case. Che siano nonne un po’ spaesate o coppie che esibiscono cartelli, gruppi di ragazzi con palloncini che si sono trovati per l’occasione, poco cambia. L’onda arcobaleno del Milano Pride, quando passa sotto le loro finestre, li accoglie festosissimi. E loro replicano: rispondono e sembra un ...

Milano - sfila il gay pride : 250mila in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Laura Pausini per la prima volta in concerto a Cuba davanti a 250mila persone : Laura Pausini ha realizzato il sogno di cantare dal vivo a Cuba: la cantante italiana il 26 giugno è stata ospite speciale del concerto dei Gente de Zona alla Ciudad Deportiva. “Non sono mai stata a Cuba in 25 anni di...

Puglia - sequestro da 350mila euro ad azienda regionale per servizi a bambini e anziani. ‘Saccheggiata da ex presidente’ : Utilizzavano fondi pubblici, destinati soprattutto ai bambini in condizioni particolari per acquistare pc e telefonini a scopo personale. Uno scandalo per la ‘Marchese de Piccolellis’ di Foggia, l’azienda di servizi alla persona di proprietà della Regione Puglia. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza di Foggia hanno sequestrato preventivamente conti correnti bancari, immobili e tre autovetture, per un valore di ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher “50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati” : “Con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio che si è detto pronto a reintrodurre i voucher ...