27 luglio Alle 21 la Luna si tingerà così di rosso per 103 minuti

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 luglio 2018 a LatteMiele : Vergine problemi alle spalle - gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 25 luglio 2018, previsioni segno per segno: scivolone per l'Ariete, la Vergine si lascia i problemi alle spalle. Quali sono i segni al top della giornata?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:35:00 GMT)

Chicago P.D. 4/ Anticipazioni 31 luglio : Voight e l'FBI alle prese con un presunto attacco terroristico : Chicago P.D 4, Anticipazioni 31 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight alle prese con un attacco terroristico.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:52:00 GMT)

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli interventi dei mezzi antincendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...

Eurozona - rallenta l'attività economica del mese di luglio : Teleborsa, - A luglio, l'attività economica dell'Eurozona tocca il secondo più debole livello da novembre del 2016 Dalla stima flash, che analizza circa l'85% delle risposte totali, l' Indice PMI I HS ...

Brunetta : 'Il Governo non arriva alle elezioni europee - era meglio rivotare a luglio' : Nella puntata di questo 23 luglio della trasmissione Omnibus su La7 è intervenuto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia giunto alla terza Legislatura in Parlamento ed ex ministro della Pubblica Amministrazione, il quale ha parlato di alcuni aspetti politici ed economici che potrebbero minare la durata del Governo Conte e si è soffermato pure sulla situazione della FCA ex Fiat dopo l'uscita di scena di Marchionne. Vediamo meglio che cosa ha ...

Da martedì 24 luglio - 3 giorni di grande musica con Suoni dalle Colline di Langhe e Roero : Si apre una nuova settimana in compagnia di "Suoni dalle Colline di Langhe e Roero", la rassegna di musica classica dell' Alba Music Festival. Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni , martedì 24, ...

Just Music Festival : Björk a Roma lunedì 30 luglio Alle Terme di Caracalla per l’unica data italiana : Roma – lunedì 30 luglio alle 21, nella splendida cornice delle antiche Terme di Caracalla torna Björk, dopo l’annullamento causa maltempo della precedente data. Just Music Festival, uno dei più importanti eventi internazionali che rende Roma teatro della migliore ricerca sonora e artistica contemporanea, in collaborazione con Teatro dell’Opera di Roma porta nella Capitale una delle artiste più iconiche e magnetiche della Musica ...

Allerta Meteo per Lunedì 23 luglio - ultime ore di caldo al Sud : piogge - temporali e temperature in picchiata in tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Montegiorgio - Ippica. Domenica 22 luglio dalle ore 20.30 il "San Paolo" darà il via all'appuntamento del trotto nazionale più atteso : il ... : La serata della finale del Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si conclude a mezzanotte con i fuochi d'artificio e la immancabile spaghettata di mezzanotte per tutti ...

Accadde oggi : il 20 luglio 1969 lo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11 [GALLERY] : 1/12 ...

Lotto e Superenalotto - le estrazioni di oggi giovedì 19 luglio in tempo reale dalle 20 : Lotto e SuperenaLotto , su Leggo.it le estrazioni in tempo reale dalle 20. Su questa pagina potrete trovare i numeri vincenti del Lotto e la combinazione vincente del SuperenaLotto, al concorso numero ...

25° Fiera dell'Agricoltura e dell'Allevamento - dal 21 al 23 luglio a Nonantola : La Fiera anche in questo 2018 è a portata di tutti i gusti grazie a spettacoli, mercatini, mostre e rappresentazioni, conferenze e momenti conviviali per gustare le prelibatezze culinarie dei ...

Venerdì 20 luglio il weekend del Gallura Buskers Festival Internazionale esplode con tutta l'allegria e i colori degli artisti di strada - a ... : ... duo di danza di strada tra breakdance, pantomima, teatro e commedia fisica; Morks, trampolieri, giocolieri, e una importante esperienza e formazione maturata in diciotto anni di spettacoli; Marina ...