25 LUGLIO | 75 ANNI FA LA CADUTA DI MUSSOLINI I 7 fratelli Cervi fucilati per una

25 LUGLIO - 75 anni dopo la caduta di Mussolini è ancora “pastasciutta antifascista” in più di cento città : Settantacinque anni dopo l’arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio, sono oltre cento le città in tutta Italia, più due in Lussemburgo e in North Carolina, in cui si celebra l’antifascismo mangiando la pastasciutta in bianco. Come fece a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, la famiglia dei contadini Cervi, che la offrì a tutto il paese, il 25 luglio del 1943. Volevano festeggiare quella che sembrava la fine del regime e che ...

Furore/ Anticipazioni e ospiti 24 LUGLIO : Alessandro Greco torna con lo speciale 20 anni (replica) : Furore torna in tv con lo speciale per i 20 anni con al timone Alessandro Greco, Gigi e Ross e tanti ospiti vip. Chi sarà in studio per prendersi a colpi di note e di canzoni da indovinare?(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:12:00 GMT)

“Luna di sangue” del 27 LUGLIO : le profezie sulla fine del mondo che la collegano a terremoti - eruzioni vulcaniche - uragani e anniversari : Paul Begley, pastore americano dell’Indiana, sostiene bizzarre teorie del complotto sulla fine del mondo e le collega alla “Luna di sangue”, l’eclissi lunare totale che avverrà la notte tra il 27 e il 28 luglio. Il pastore cristiano, che crede che stiamo vivendo la fine del mondo, ha interpretato l’eclissi lunare come un segno apocalittico. Begley ritiene che l’evento astronomico, che si verifica due volte all’anno, fosse stato annunciato nel ...

Il peggior LUGLIO al cinema degli ultimi dieci anni : luglio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Le parole di Riccardo Del Turco suonano profetiche per sintetizzare il dato, al botteghino, del peggior mese di luglio degli ultimi anni. Quasi ...

Magic Mike/ Su Canale 5 il film con Channing Tatum - una commedia drammatica (oggi - 21 LUGLIO 2018) : Il film commedia Magic Mike va in onda su Canale 5 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Channing Tatum e Matt Bomer, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 20:18:00 GMT)

MAGIC MIKE/ Su Canale 5 il film con Channing Tatum (oggi - 21 LUGLIO 2018) : Il film commedia MAGIC MIKE va in onda su Canale 5 oggi in seconda serata. Nel cast figurano Channing Tatum e Matt Bomer, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Il 20 LUGLIO di 49 anni fa l'uomo mise piede sulla Luna - : Era il 20 luglio 1969 alle 22:56 , ora di Washington, . Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sul suolo Lunare disse: "È un piccolo passo per un uomo, un balzo gigantesco per l'umanità''. Con lui ...

Luna - il 20 LUGLIO di 49 anni fa lo sbarco/ Video Apollo 11 - il “piccolo grande passo” dell'uomo : Luna, il 20 luglio di 49 anni fa lo sbarco: Video. Apollo 11 e il “piccolo grande passo” dell'uomo voluto fortemente da John F. Kennedy che però non vide mai quell'impresa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:27:00 GMT)

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 20 LUGLIO 2018 : un grattacapo per la dottoressa Manning : CHICAGO MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:55:00 GMT)

La dottoressa Manning nei guai in Chicago Med 2 : chi morirà? Anticipazioni 27 LUGLIO : Nuova serata all'insegna della penna di Dick Wolf e delle sue creature su Italia1. Questa volta l'appuntamento è con Chicago Med 2 che continua ad andare avanti con tre episodi alla settimana e già venerdì prossimo saremo ad un passo dal finale di metà stagione e sarà allora che tutti terranno il fiato sospeso. Anche in questi nuovi episodi i guai per i dottori di Chicago Med 2 non mancano e, in particolare, la prossima settimana sarà la ...

LO STREET FOOD FA TAPPA A SAN VITO DEI NORMANNI.27 - 28 e 29 LUGLIO 2018 negli spazi del Laboratorio Urbano ExFadda : ... arrosticiniabbruzzesi, caciocavallo silano impiccato, pezzetti salentini, churros latinoamericani, panzerotti baresi, moussaka greca e tante altre prelibatezze da tutto il mondo saranno protagoniste ...

Era d’estate/ Su Rai 3 il film su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oggi - 19 LUGLIO 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:01:00 GMT)

La grandinata di Lunedì 15 LUGLIO a Pesaro : una delle più devastanti della storia d’Italia. Danni gravissimi [FOTO e VIDEO] : 1/7 Pesaro ...

La vita e le imprese di Gino Bartali - nato il 18 LUGLIO di 104 anni fa : Fu uno dei migliori ciclisti italiani di sempre e, da dopo la Seconda guerra mondiale, una specie di leggenda The post La vita e le imprese di Gino Bartali, nato il 18 luglio di 104 anni fa appeared first on Il Post.