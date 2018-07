25 luglio | 75 anni dopo la caduta di Mussolini è ancora “pastasciutta antifascista” in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Settantacinquel’arresto di Benito, il 25, sono oltre cento le città in tutta Italia, più due in Lussemburgo e in North Carolina, in cui si celebra l’antifascismo mangiando la pastasciutta in bianco. Come fece a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, la famiglia dei contadini Cervi, che la offrì a tutto il paese, il 25del 1943. Volevano festeggiare quella che sembrava la fine del regime e che invece – ma lo si capì solo– era l’alba della feroce occupazione nazifascista. Di lì a cinque mesi, avrebbero perso la vita, fucilati dai fascisti, tutti e sette i figli di Alcide Cervi, che avevano tra i 23 e i 42, esposti alle rappresaglie delle camicie nere anche per colpa di quella pastasciutta, più potente di un manifesto politico. Da Gattatico, sede dell’Istituto Alcide Cervi, a Padova, passando per Verona, Viareggio, ...