24 Ore di Spa | Riccardo Patrese e Loic Depailler con Honda NSX GT3

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumOre al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Inter - terza gara senza vittorie - ma Spalletti non perde il buon umOre : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Ha urlato, si è sbracciato, ha costantemente richiamato i suoi all'ordine. Era una partita vera, e alla fine, anche se è arrivata la terza uscita ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA IN FINALE PER L’ORO nella sciabola! Bene anche spada e fiOretto femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’ITALIA sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di FINALE contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

Spagna - prezzi produzione premono sull'acceleratOre : Teleborsa, - In forte rialzo i prezzi alla produzione in Spagna nel mese di giugno. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE , la variazione tendenziale mostra un incremento del 4,1%, oltre un punto ...

Il tumOre del colon-retto è tra i più diffusi : come ci si accorge di essere malati. Tutti i sintomi (alcuni spaventosi) da riferire al medico : Il cancro del colon-retto è uno dei più letali. Ogni anno, nel mondo colpisce circa 600.000 persone. E, come ha spiegato il dottor Gianni Milito su Dagospia, è il secondo tumore per incidenza. Le cause della sua comparsa, però, sono ancora sconosciute. In genere i tumori del colon-retto colpiscono il tratto finale del tubo digerente. Il più delle volte sono dovuti a una trasformazione in senso maligno di polipi, piccole escrescenze ...

Scherma - Mondiali 2018 : che Italia! Sciabolatori in semifinale! Avanzano anche le fiOrettiste e gli spadisti! : Prima giornata di finali a squadre ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina: ottime notizie per l’Italia, che vede approdare in semifinale la formazione della sciabola maschile, mentre Avanzano fino ai quarti le selezioni azzurre del fioretto femminile e della spada maschile, con questi ultimi due tabelloni che verranno completati domani. Nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè (non è sceso in pedana Aldo ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 25 luglio. Demolita la Russia : sciabolatori in SEMIFINALE! FiOrettiste e spadisti ai quarti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’Italia sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di finale contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In ...

INFORTUNIO DALBERT/ Ultime notizie condizioni - esce in barella il calciatOre dell'Inter : spalla ko : INFORTUNIO DALBERT: Ultime notizie condizioni, esce in barella il terzino brasiliano per un problema alla spalla. Sembra una situazione molto grave, il pubblico applaude l'uscita dal campo.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:23:00 GMT)

ATP Gstaad 2018 : subito eliminato Paolo LOrenzi. Sconfitta in tre set con lo spagnolo Roca Batalla : Finisce subito l’avventura di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il tennista senese è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 314 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 dopo due ore e trentadue minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break ottenuto da Roca Batalla nel quarto game. Lo spagnolo si è portato sul 3-1 e non ha concesso nulla all’azzurro, ...

Spara a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : "colpi partiti per errOre" : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, 'colpi partiti per sbaglio'.