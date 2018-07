2 euro in più al mese | ira clienti Vodafone

Atletica - europei Berlino 2018 : calendario delle gare con gli italiani più attesi : Saranno 89 i portacolori azzurri al via ai Campionati Europei di Atletica leggera , in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto 2018 . Il direttore tecnico Elio Locatelli ha convocato 49 uomini e 40 ...

Samsung Galaxy Note 9 costerà più di 1000 euro : (Foto: Samsung) Tra i vari dettagli emersi sul futuro Galaxy Note 9 che sarà presentato da Samsung ad agosto, uno era finora rimasto fuori: il prezzo. La linea di gadget è da sempre una delle più costose in circolazione, e le ultime indiscrezioni che si sono affacciate in Rete sembrano confermare che la nuova generazione del dispositivo non sembra minimamente intenzionata a rompere la tradizione. Nello specifico le ultime informazioni emerse su ...

Rimodulazione Wind Home : 2 - 50 euro In Più Da Ottobre : Rimodulazione Wind: da Ottobre 2018 aumento di 2,50 Euro al mese per alcune offerte di rete fissa in ADSL e FTTC. Wind Home, rimodulazioni: 2,50 Euro in più da Ottobre Rimodulazione Wind Home Da Ottobre 2018 Brutte notizie per i clienti Wind. A breve, infatti, alcune offerte Wind saranno rimodulate ovviamente in negativo e i clienti saranno costretti […]

Gli incendi più gravi del secolo in europa : In Europa ogni estate il caldo alimenta gravissimi incendi. Al momento la situazione è critica in Grecia. Ecco una panoramica dei roghi più gravi nel corso dell’ultimo secolo. – Portogallo: 74 persone sono morte nell’incendio più letale nella storia del Paese nel giugno 2017. Il fuoco è divampato per cinque giorni nella regione centrale di Leiria, al culmine di un’ondata di caldo estivo. Molte delle vittime sono morte ...

Agricoltura : Coldiretti - quella italiana è la più green d’europa (4) : (AdnKronos) – “Una situazione che è favorita dalle pratiche sleali nella filiera contro le quali occorre intervenire con norme nazionali e comunitarie alle quali sta lavorando con impegno dall’Europarlamento Paolo De Castro ma la Coldiretti ha avviato ormai da tempo anche l’esperienza dei contratti di filiera che ‘ ha precisato Moncalvo – via via stanno coprendo le maggiori filiere del made in Italy, dal ...

Agricoltura : Coldiretti - quella italiana è la più green d’europa (3) : (AdnKronos) – Una realtà favorita dal fatto che troppo spesso, ha denunciato Moncalvo, l’agroalimentare viene considerato moneta di scambio nei negoziati internazionali, dall’embargo russo alla nuova stagione degli accordi commerciali bilaterali inaugurata con il Canada (Ceta) con il quale per la prima volta nella storia l’Unione Europea legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti ...

Accordo Sky-Dazn : tutta la serie A a 7.99 euro in più al mese. Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Alessandro Bonan : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un Accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di "accedere in maniera vantaggiosa" ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la serie B.--In sostanza, come era ormai chiaro da tempo, un solo abbonamento non basta per guardare tutto il campionato in diretta. L'Accordo segue quello fra Perform e Mediaset, che per chi è ...

Ilaria D'Amico lascia Sky Calcio Show - al suo posto Bonan. Tutta la serie A con 8 euro in più : Sky, che trasmette in esclusiva 266 su 380 partite di serie A, ha annunciato un accordo con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di «accedere in maniera vantaggiosa»...

D'Alfonso - non costo un euro in più Attesa Giunta Senato governatore-senatore. 'Sarò garante tempi' : L'Aquila - "Sarò il garante di un riequilibrio dei tempi. La precedente legislatura è durata sei mesi in più del previsto: questa legislatura durerà qualche mese in meno". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a pochi giorni dalla prossima riunione della Giunta del Senato per le elezioni chiamata a decidere sul doppio ruolo di presidente della Regione e Senatore della ...

Pallanuoto femminile - europei 2018 : il Setterosa spreca e si arrende ad un’Ungheria più cinica. Finisce l’avventura continentale : Finiscono contro l’Ungheria i sogni di podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile: le magiare sconfiggono l’Italia per 10-9 e vanno in semifinale, dove troveranno, con molta probabilità, l’Olanda. Per le azzurre l’accesso ad un mesto tabellone per il quinto posto. Prossima sfida con la modesta Germania, mercoledì alle 13.15, ma la gara conterà relativamente, le attese del Setterosa erano altre. Nel primo ...

Wifi pubblico gratis in europa - l’asta a ottobre : ecco i Paesi che hanno chiesto più soldi : (Foto: Diletta Parlangeli) l’asta è rimandata a ottobre. Il primo bando di Wifi4Eu, il programma della Commissione europea che assegna risorse ai Comuni per installare hotspot Wifi pubblici gratis, non è andato a buon fine. Una falla nella sicurezza dei dati (non trafugati) e un blocco al cronometro che registrava l’ora di risposta dei municipi all’asta hanno fermato il debutto del piano di Bruxelles per finanziare connessioni senza fili ...

Le più belle biblioteche d’europa : Thibaud Poirier è un giovane fotografo francese affascinato dall’architettura e dai paesaggi urbani. Tra i suoi lavori più suggestivi c’è la serie Libraries, una raccolta di scatti delle più belle biblioteche d’Europa, immortalate in un clima di solitudine siderale. “La lettura è solitudine”, disse una volta Italo Calvino, ed è proprio da questo che è partito il lavoro di Poirier, il quale concepisce le biblioteche ...