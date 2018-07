12 trucchi per usare YouTube come un vero youtuber

15 trucchi per velocizzare Android se lo smartphone è lento : Come velocizzare Android se lo smartphone con sistema operativo di Google è diventato improvvisamente lento per via dell’età oppure per uso non propriamente secondo il buon senso? Può capitare, anzi è piuttosto comune, che il cellulare perda colpi più passano i mesi e anni, questo procedimento degenerativo avviene molto più velocemente di quanto si potrebbe immaginare. Le cause possono essere molteplici e di sicuro è giocoforza dei ...

Bambini sul web - il decalogo e i trucchi per proteggerli : dal parental control alla tracciabilità della navigazione : Dieci regole per proteggere i Bambini dalle insidie del web: dal parental control alla scelta dei filmati su YouTube. A stilare la lista dei consigli per proteggere i più piccoli è stata Cynny, azienda fiorentina attenta al tema della sicurezza online, tanto da aver sviluppato la tecnologia MorphCast, che monta in tempo reale le clip di un video pubblicitario adattando i contenuti a età, sesso ed emozioni dello spettatore. I Bambini E IL WEB ...

MIUI : trucchi e consigli per sfruttare al meglio il vostro Xiaomi : Scorciatoie: Un mondo di temi vi aspetta Uno degli aspetti più divertenti e piacevoli della MIUI è la possibilità di personalizzare lo smartphone in maniera profonda, senza perdere lo stile e la cura ...

COLPI DI CALORE IN ESTATE/ trucchi e consigli per evitarli : il drink che rinfresca e dice no alla cellulite : ESTATE, COLPI di CALORE, bevande, cibo, e indumenti: tre piccole regole da seguire per evitare insolazioni. Ecco come divertirsi all'aria aperta, senza stare male(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Slack - 15 trucchi per sfruttarlo al meglio : Quali sono i migliori trucchi per Slack per sfruttare appieno questo performante e universale strumento realizzato per la produttività? Sempre più gruppi di lavoro, uffici, società, studenti e creativi utilizzano la app Slack per la condivisione di idee e di file e in generale per facilitare la comunicazione. Tuttavia, come abbiamo già visto per il caso di Calendario di Google, di WhatsApp o Instagram, sono innumerevoli funzionalità delle quali ...

Whatsapp - allarme tra gli utenti : arriva il backup che prosciuga i Giga - I trucchi per evitarlo : Whatsapp, allarme tra gli utenti: arriva il backup che prosciuga i Giga Whatsapp, allarme tra gli utenti: arriva il backup che prosciuga i Giga - I trucchi per evitarlo Nel corso degli anni Whatsapp ...

Vitamina D - ecco i trucchi per fare il pieno : Milano, 6 lug. (AdnKronos Salute) – “L’estate è la stagione delle occasioni”, non solo per le opportunità di divertimento che offre, ma anche per lasciarsi baciare dal sole e incassare un prezioso tesoretto: la Vitamina D. Ed essere ‘curvy’ aiuta. Parola di esperto. L’invito ad approfittare delle vacanze per fare scorta di questo ormone amico delle ossa arriva da Andrea Giustina, professore ...

Etichette alimentari “bugiarde”/ Beuc - troppi trucchi per ingannare i consumatori : ecco quali : Uno studio condotto a livello europeo dice che le Etichette che propongono prodotti alimentari naturali invece non lo sono per niente, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:16:00 GMT)

trucchi per Netflix da conoscere per sfruttarlo al massimo : Netflix è uno dei servizi di streaming legali più utilizzati in Italia grazie alla grande quantità di serie TV e di film disponibili con un semplice clic sul PC o un tap sullo schermo di uno smartphone/tablet. Non tutti però conoscono i Trucchi per sfruttare al massimo Netflix, visto che molti non sono immediatamente accessibili […] Trucchi per Netflix da conoscere per sfruttarlo al massimo

Telegram : i 18 trucchi più utili per usare l’app al meglio : Quali sono i migliori trucchi Telegram per imparare usare questa performante applicazione al massimo delle sue potenzialità? Molti considerano questo software quasi come un clone di WhatsApp. Al contrario, mette sul piatto numerose funzionalità che l’app della costellazione di Facebook non ha ancora aggiunto. Dopo il recente down che l’ha colpita, si è aggiornata aggiungendo ulteriori opzioni e utilità. Abbiamo selezionato le ...

Sniper Fury trucchi Android | God Mode - Munizioni Infinite Illimitate : Come ottenere God Mode, Munizioni Infinite Illimitate e altri Trucchi nel gioco Sniper Fury per Android Sniper Fury Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Sniper Fury Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Sniper Fury? Stai giocando a Sniper Fury e sei bloccato? Nessun problema, siamo qui per […]

Google Maps : 15 trucchi e funzioni per sfruttarle al meglio : Quali sono i trucchi e le funzioni da conoscere per sfruttare Google Maps al massimo delle potenzialità? Con il recente aggiornamento, il servizio di mappe più famoso al mondo dà la possibilità di accedere a una numerosissima serie di informazioni tra eventi, locali e suggerimenti. Ma sono molte le funzionalità che vengono ignorate o utilizzate solo in parte. Ne abbiamo raccolte quindici. Come spesso accade, infatti, sfruttiamo solo una minima ...