10 foto favolose di Mick Jagger

wired

(Di mercoledì 25 luglio 2018)è una delle leggende viventi della musica mondiale, una rockstar simbolo della cultura pop conosciuta in tutto il mondo. Frontman dei Rolling Stones, band fondata insieme a Keith Richard all’inizio degli anni ’60, è da sempre considerato un sex symbol, grazie a una sensualità androgina che lo ha reso uno tra gli uomini più sexy del panorama musicale. Tre mogli, cinque figli, una quantità sterminata di flirt e una nomea da grande seduttore, praticamente una creatura mitologica in carne ed ossa. Il 26 lugliocompie 75 anni, e per celebrarlo abbiamo raccolto alcuned’archivio che lo ritraggono durante diversi concerti tenuti con i Rolling Stones nel corso degli anni. Le potete vedere nella nostra gallery qui in alto. 10diWired.