Yuan in calo | debolezza propria o colpa del dollaro?

finanza-infograficando

(Di martedì 24 luglio 2018) Una delle valute maggiormente sotto pressione negli ultimi tempi è stato lo. Dalla fine di giugno la valuta cinese ha ceduto oltre il 2% nei confronti del. Chiaramente questo ha allertato gli investitori, che temono possa ripetersi quanto accaduto nel 2015, quando Pechino decisa a sorpresa di procedere a una forte svalutazione dellamoneta, innescando un forte scossone sul mercato. Looggi e nel 2015Forse questa preoccupazione è eccessiva, dal momento che rispetto al 2015 la correzione dellonon rischia di dare luogo a una crisi sistemica. Infatti le autorità monetarie di Pechino hanno maggiore capacità rispetto ad allora di gestire i mezzi per scongiurare la fuga di capitali dal paese. Sotto questo aspetto, è interessante osservare che le riserve valutarie non hanno fino a questo momento evidenziato segnali di deterioramento (per vederlo basta osservare i ...