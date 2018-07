“Ylenia è viva” Dopo la voce choc | la reazione di Romina è inaspettata Ha sperato per

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono 24 anni e mezzo che Ylenia Carrisi è scomparsa. Era il primo gennaio 1994 e la figlia di Al Bano ePower scomparve a New Orleans. Quella fu l’ultima volta che i suoi genitori parlarono con lei. Poi il silenzio totale. Il vuoto. La disperazione dei genitori di fronte all’impotenza assoluta della scomparsa. La storia di Ylenia Carrisi è sempre stata molto misteriosa. Ma ora, a 24 anni e mezzo dalla scomparsa, arriva un indizio bomba, indizio che fa pensare che la ragazza sia ancora viva. “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna – scrive il settimanale Sono, che ha ripreso la rivista tedesca Frau Aktuell -, ma i dettagli dell’investigazione non sarebbero stati diffusi perché le indagini sono ancora in corso. In passato erano già trapelate notizie simili, come quando furono diffusi dei rumors sulla presenza della figlia di Al Bano ePower in un ...