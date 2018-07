WWE – Svolta storica! ‘Evolution’ sarà il primo PPV interamente femminile | ecco tutto ciò

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Nel corso dell’ultima puntata di Raw, Stephanie McMahon ha annunciato ilPPV della storia della WWE: ‘Evolution’ Stephenie McMahon era attesa sul ring di Raw nella notte, per un clamoroso annuncio riguardante la Women’s division. Annuncio che è arrivato: ad ottobre ciilPPVchiamato ‘Evolution’. L’evento avrà luogo il 28 ottobre presso il Nassau Veterans Memorial Coliseum di New York. Verranno messi in palio i titoli di Raw, SmackDown, NXT ed NXT UK. Inoltre cila finale del secondo Mae Young Classic. Stephanie McMahon ha annunciato che l’intero rosterverrà incluso, dunque c’è da aspettarsi la possibilità di vedere una battle royal che includa più atlete. Come ogni grande evento che si rispetti inoltre, Triple H ha parlato della presenza di alcune ...