Writer imbratta Ponte Flaminio | denunciata minorenne

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma – Con un pennarello nero tra le mani ha iniziato a dare libero sfogo alla sua vena poetica , in tre punti diversi di, confondendo il monumento con una lavagna. La, una ragazza italiana di origini Peruviane e residente a Riano, è stata per questodalla Polizia Locale, Gruppo Parioli. Ricevuta la segnalazione da parte di alcuni cittadini, gli agenti si sono recati immediatamente sul “delle Aquile”, dove hanno trovato la giovane in flagranza di reato. La, che compirà 18 anni tra un mese, è statapermento e danneggiamento di un bene storico. Gli operanti hanno quindi condotto la ragazza nella sede del Gruppo, attendendo l’arrivo della madre. Entrambe si sono dimostrate collaborative. La notizia di reato è ora nelle mani del Magistrato, al quale spetterà di decidere la pena da infliggere alla ...