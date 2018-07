Wind Smart Top 15 | 1 000 Minuti | 15 GB Da 7 Euro Mese

Wind presenta Smart Top 15 : 1000 minuti e 15 Giga a 7 euro al mese per tutti (o quasi) : Wind presenta Smart Top 15: 1000 minuti verso tutti e 15 GB in 4G a 7 euro al mese per tutti gli attuali non clienti dell'operatore. L'articolo Wind presenta Smart Top 15: 1000 minuti e 15 Giga a 7 euro al mese per tutti (o quasi) proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart Pack : 1.000 Minuti - 15 GB E Smartphone Incluso Da 9 Euro Mese : Nuova offerta Wind Smart Pack con 1000 Minuti, 15 Giga e Smartphone Incluso da 9 Euro al Mese. Ecco tutti gli Smartphone che si possono avere con l’offerta Wind Smart Pack Wind Smart Pack: prezzi, costi, Smartphone inclusi, tutto quello che devi sapere Grandi novità arrivano per tutti quelli che vogliono cambiare operatore e passare […]

Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming : Fino al 2 settembre 2018 i nuovi e i già clienti Wind avranno la possibilità di acquistare in un’unica soluzione un nuovo smartphone con importanti sconti L'articolo Wind offre nuovi smartphone con sconti e da lunedì potrebbe applicare limitazioni alla navigazione in roaming proviene da TuttoAndroid.

Wind migliora la gamma Call your Country - diminuisce il credito delle nuove SIM e lancia Wind Smart Pack : A partire da lunedì 23 luglio 2018 ci sono alcune interessanti novità per quanto riguarda l'offerta di Wind. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Wind migliora la gamma Call your Country, diminuisce il credito delle nuove SIM e lancia Wind Smart Pack proviene da TuttoAndroid.

Minuti Illimitati E 20 Giga A 9 Euro Con Wind Smart Online Edition : Wind Smart Online Edition: Minuti Illimitati verso tutti e 20 GB di internet a 9 Euro al mese. Wind Smart Online Edition: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Wind Smart Online Edition dettagli Wind propone una nuova e interessante tariffa rivolta a TUTTI i clienti che vogliono passare all’operatore arancione, con o senza contestuale portabilità […]

Wind Smart 5 Special : minuti illimitati e 30GB a 5€ - chi può attivarla? : Wind Smart 5 Special è un’offerta che si divide in due: la Limited Edition dedicata esclusivamente ai clienti Kena e la Smart Special per tutti i clienti provenienti da operatori virtuali ad esclusione di PosteMobile (e di Kena). Ecco chi può attivarla entro domani 18 luglio 2018, salvo eventuali proroghe. Wind Smart 5 Special: standard e limited edition Wind Smart 5 Special Limited Edition è dedicata ai clienti Kena Mobile che attivano ...

Con Wind Telefono Incluso Per Te vari smartphone in offerta speciale : Telefono Incluso per te è una nuova promozione che dà ad alcuni utenti la possibilità di acquistare uno smartphone con un'offerta speciale L'articolo Con Wind Telefono Incluso Per Te vari smartphone in offerta speciale proviene da TuttoAndroid.

Minuti Illimitati E 30 Giga A 5 Euro Con Wind Smart Special 5 : Wind Smart Special 5: Minuti Illimitati verso tutti e 30 GB di internet a 5 Euro al mese. Wind Smart 7 Easy 30: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Wind Smart Special 5 dettagli Wind Smart Special 5 è la nuova promo dell’operatore arancione: 30 GB e Minuti Illimitati a 5€ al mese Wind propone delle […]