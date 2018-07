Wall Street positiva Focus sulla earning season

A Piazza Affari la galassia Agnelli brucia oltre 2 miliardi. Fca e Ferrari giù anche a Wall Street : A Milano, che archivia la seduta in ribasso dello 0,8% dopo la drammatica uscita di scena di Sergio Marchionne, Ferrari chiude in forte ribasso (-4,9%) mentre Fca recupera terreno e tiene (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib, Carige giù dopo bocciatura Bce al piano sul capitale. Euro sopra 1,17 dollari ...

Illinois Tool Works taglia l'outlook. Titolo pesante a Wall Street : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso Illinois Tool Works, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,96% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni, è il taglio dell'outlook per fine ...

Trump contro Jeff Bezos : Amazon giù a Wall Street : Amazon in forte calo a Wall Street, insieme ad altre aziende del settore, dopo il nuovo attacco del presidente degli Usa.

Wall Street apre negativa - Dj -0 - 07% : ANSA, - NEW YORK, 23 LUG - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,07% a 25.043,27 punti, il Nasdaq cede lo 0,16% a 7.808,11 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street chiude in lieve calo : Dow Jones -0 - 03% - Nasdaq -0 - 07% : Chiusura in leggero calo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,03% a 25.057,92 punti e il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,07% a 7.820,20 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede ...