Voucher : Cgil - da oggi in piazza contro ripristino : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Da oggi, fino a giovedì, saremo in piazza, davanti al Parlamento, in occasione della discussione del Dl dignità, con i lavoratori dei settori interessati e delle altre categorie che hanno già aderito”. è quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti annunciando il sostegno della Cgil Nazionale alla mobilitazione unitaria promossa dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil, ...

Cgil annuncia referendum contro reintroduzione Voucher. Camusso : “Sono strumento sfruttamento” : La Cgil è pronta a una nuova mobilitazione e a un nuovo referendum contro i voucher che il Decreto dignità potrebbe reintrodurre dopo la loro abolizione durante la scorsa legislatura. Il segretario generale del sindacato, Susanna Camusso, afferma: "Abbiamo già fatto un referendum, possiamo farne un altro. I voucher sono uno strumento di sfruttamento".Continua a leggere

L'ombra di un referendum sul ritorno dei Voucher : Cgil e 5 Stelle ai ferri corti : Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Di Maio definiva i voucher "una forma di schiavismo" e annunciava che il M5s avrebbe votato sì al referendum per abolirli promosso dalla Cgil. La legge del...

Voucher - Di Maio nel mirino Cgil "Pronti a un nuovo referendum" : La posizione della Cgil sui Voucher è "molto dura e netta. Se fosse vero che vengono riprodotti e allargati" il sindacato di Corso Italia è pronto "senza dubbio" alla mobilitazione. E' quanto ha affermato il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ospite di Radio Anch'io, a proposito della ipotesi, molto concreta, della reintroduzione dei Voucher nel dl dignità in discussione alla ...

Voucher - Camusso : "La Cgil darà battaglia" : L'annuncio di Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei Voucher ha stupito un po' tutti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle e Ministro per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro era infatti stato uno degli esponenti del fronte anti Voucher. La Cigl aveva raccolto le firme per promuovere un referendum, reso poi non necessario perché il Governo Gentiloni decise di abrogarli. Di Maio li definì, due anni fa, uno strumento che "umilia giovani e ...

Rimini - CGIL : "No ai Voucher senza dignità - Di Maio contraddice se stesso" : Di certo meriterebbe una maggiore attenzione e un maggiore sostegno da parte del Governo se l'obiettivo, come hanno dichiarato, é quello di rilanciare l'economia turistica, invece si punta ancora ...

Camusso : se tornano i Voucher Cgil pronta alla battaglia : 'Noi abbiamo raccolto le firme qualcuno ha impedito che si andasse al voto. Se al voto ci fossimo andati probabilmente non saremmo in questa situazione'. Lo afferma la segretaria nazionale della Cgil, ...