Voucher : Alleanza Coop - strumento valido per far emergere lavoro nero : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Il Voucher è uno strumento utile e corretto, se controllato, tracciato e utilizzato in dosi giuste. Va però effettivamente limitato al solo lavoro occasionale ed è molto utile per far emergere il lavoro nero. Da monitorare l’uso che ne viene fatto dalle false imprese: in quel caso diventa uno strumento nocivo per il mercato e per i lavoratori”. E’ quanto sostiene il numero uno di ...