Volley Club Frascati | Musetti | un orgoglio essere la seconda miglior società giovanile

Volley Club Frascati : Mineo continua con la C femminile : Roma – Quando iniziano a girare voci assurde e totalmente fuorvianti, evidentemente messe in giro ad arte da qualche invidioso, è bene fare delle comunicazioni ufficiali. Il Volley Club Frascati annuncia che Patrick Mineo ricoprirà il ruolo di direttore tecnico e supervisore di tutte le selezioni del sodalizio tuscolano. E che prenderà direttamente la guida della serie C femminile . Strane voci “Negli ultimi giorni ci sono arrivate ...

Volley Club Frascati : L’Under 12 si ferma in semifinale : Roma – La stagione del Volley Club Frascati si è ufficialmente conclusa, almeno a livello di competizioni ufficiali. L’Under 12 dei tecnici Matteo Bilancioni e Luca De Gregorio ha ceduto nella semifinale contro Tor Sapienza nella Final Four disputata ieri mattina a Cava dei Selci. Sotto gli occhi del presidente Massimiliano Musetti, del direttore tecnico Patrick Mineo e dell’altro allenatore Luca Liberatoscioli. La giovane squadra ...

Volley Club Frascati : Un’altra finale - l’Under 12 : Roma – E’ stata davvero un’annata entusiasmante quella del Volley Club Frascati . Dalle convocazioni continuative di tre ragazzi del settore giovanile maschile nelle selezioni provinciali e regionali alla serie C femminile che si è salvata con una squadra piena di giovani del vivaio. Dal l’Under 14 che è arrivata terza alle finali regionali e si è guadagnata il pass per le finali nazionali. Fino al l’Under 18 vice campione provinciale e ...

Volley Club Frascati : Musetti - peccato per la nostra U16 : Roma – “Una grande giornata di pallavolo”. Il cuore del presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti non è rimasto insensibile alla splendida giornata di Volley andata in scena domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di Vermicino. Il Club tuscolano, infatti, ha ospitato sia le finali maschili Under 16 e Under 20, sia quelle del terzo e quarto posto e del primo e secondo della categoria Under 16 femminile. ...