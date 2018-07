Voci dall' Inferno | ad Albenga un appuntamento su Dante Alighieri

Ylenia Carrisi - notizia choc dalla Germania : “Nuovi indizi portano a lei”. Filtrano Voci : cosa sta succedendo : Il mistero di Ylenia Carrisi va avanti da 24 anni e mezzo ma oggi si registra una nuova, possibile svolta. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power è scomparsa da New Orleans il 1 gennaio del 1994, il giorno dell’ultimo contatto telefonico con i genitori. “Ci sarebbero nuovi indizi che portano alla donna – scrive il settimanale Sono, riprendendo la rivista tedesca Frau Aktuell -, ma i dettagli dell’investigazione non ...

Tour de France 2018 - le Voci dall’arrivo. Damiano Caruso : “Ci riproverò fino a Parigi” : Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale. Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal ...

Severino Antinori prosciolto dall’accusa di traffico illecito di oVociti dal gup : Nessun traffico illecito di ovociti da parte del ginecologo Severino Antinori, che oggi è stato prosciolto a Milano dall’accusa di essere il capo di un’associazione per delinquere che aveva lo scopo di commercializzare gameti per la procreazione assistita e di cui avrebbero fatto parte anche altri coimputati, anche loro assolti. Come riporta l’Ansa il gup Alfonsa Ferraro, che ha mandato il medico a processo a novembre per altri reati ...

Calciomercato - Voci dall'estero : 'Mourinho vuole Perisic : l'Inter pensa a Di Maria' : ROMA - Ivan Perisic torna con decisione nel mirino di Josè Mourinho : secondo 'The Sun' il Manchester United , dopo l'assalto fallito la scorsa estate, avrebbe deciso di puntare nuovamente sul 29enne ...

Gino Paoli/ I suoi grandi successi interpretati dalle Voci amiche (Una serata Bella… senza fine) : Gino Paoli, insieme a Luigi Tenco e Sergio Endrigo, è uno dei gli artisti che saranno omaggiati nel corso di "Una serata Bella... senza fine", in onda questa sera su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Voci dall'Aquarius : 'Volevo morire - non ce l'ho fatta' : C'è chi ha rischiato di morire nel Mediterraneo per mantenere una promessa e chi lo ha fatto per fuggire dall'elettrochoc dei torturatori libici. Chi è scappato per proteggere i figli e chi se ne è ...

"Speravo di morire ma non ce l'ho fatta". Le Voci dall'Aquarius : C'è chi ha rischiato di morire nel Mediterraneo per mantenere una promessa e chi lo ha fatto per fuggire dall'elettrochoc dei torturatori libici. Chi è scappato per proteggere i figli e chi se ne è andato perché non aveva più nessuno con cui stare, a soli 11 anni. L'arrivo dell'Aquarius a Valencia è un simbolo e un colpo allo stomaco di una politica europea incapace di fronteggiare unita il dramma delle ...

Juventus - dalla Spagna Voci di un interesse per Kovacic : L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blancò. L'ultimo '...

Voci di Maggio - la Sardegna in mostra dalla musica alla gastronomia : L'eroe dei due mondi è pronto a guidare i visitatori alla scoperta delle tradizioni della Sardegna. Dopo Nuoro, Orosei, Olbia, Sassari, Cabras, S. Caterina di Pittinuri e le Terme di Fordongianus, "...

Investire in Iran tra imprese e futuro : Voci dalla conferenza Unicusano : Richiede competenze e un capitale umano in grado di far fronte alle sfide dell'economia, nel quadro di dinamiche in continua evoluzione', osserva Mario Risso, preside della Facoltà di Economia di ...

Libia - Voci dall'inferno : Si fa fatica a pensare che lo stesso continente che ha scritto questa Convenzione per assicurare la tutela dei richiedenti asilo, ratificata da circa 150 Stati nel mondo, faccia poi gli accordi con ...