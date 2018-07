Visita a sorpresa del ministro Trenta in Libia | incontro con Sarraj

Gli Iron Maiden a Milano : prima del concerto Visita a sorpresa al bar di provincia per la partita : Se Beyoncé e Jay-Z prima del concerto milanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, gli Iron Maiden hanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy... : Se Beyoncé e Jay-Zdelmilanese allo stadio Meazza si erano regalati una cena a base di pesce, glihanno preferito una puntatina al bar per godersi la vittoria della nazionale inglese contro la Svezia nei quarti di finale dei Mondiali: la band heavy...

Usa - Melania Trump Visita a sorpresa un centro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ... : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donaldfirmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first ladyè volata in Texas perre una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Melania Trump Visita a sorpresa il confine Usa-Messico : “Cosa posso fare per i bambini?” : Melania Trump effettua una visita a sorpresa al confine fra Usa e Messico. La first lady è arrivata in Texas per visitare una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori. La visita arriva a pochi giorni dalla polemica per la separazione di duemila bambini effetto della tolleranza zero voluta dal presidente Trump.... effettua unaalfra Usa e Messico. La first lady è arrivata in Texas perre una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori. Laarriva a pochi giorni dalla polemica per la separazione di duemila bambini effetto della tolleranza zero voluta dal presidente....

Papa Francesco Visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma - : Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche ... : Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche ...

Papa Francesco Visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma : Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche Bergoglio ha donato dei libri Parole chiave: ... unadiIl Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche Bergoglio ha donato dei libri Parole chiave: ...

Salvini e la Visita a sorpresa da Berlusconi ad Arcore : «Matteo - rischi grosso» : Se potesse parlare direbbe che «quei due» non vanno da nessuna parte, che aveva ragione lui, che tutti i nodi stanno venendo al pettine, e infine che «Salvini rischia grosso, di farsi del male, perché ... : Se potesse parlare direbbe che «quei due» non vanno da nessuna parte, che aveva ragione lui, che tutti i nodi stanno venendo al pettine, e infine che «a grosso, di farsi del male, perché ...