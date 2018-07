Virus Hiv | per gli esperti c' è il rischio di una nuova epidemia

Blastingnews

(Di martedì 24 luglio 2018) Gliriuniti ad Amsterdam per fare il punto sulla lotta all'Aids tratteggiano un quadro a tinte fosche. In particolare sottolineano il calo dei finanziamenti per combattere questa infezione. Va poi considerato che i paesi africani più colpiti dalpresentano una spinta demografica che non accenna a diminuire, per cui si prospetta ildi una crisi che le istituzioni preposte potrebbero trovarsi del tutto impreparate a gestire. In effetti la diminuzione dei fondi rischia di vanificare i progressi ottenuti in questi anni con l'introduzione delle terapie antiretrovirali grazie a cui la malattia può essere tenuta sotto controllo. Nel 2016 il numero dei morti per Aids è sceso per la prima volta sotto il milione, nel 2017 si è assistito a una ulteriore diminuzione. Tuttavia a fronte di questi dati relativi al decremento della mortalità si assiste a un notevole calo dei ...