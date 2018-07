Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano (3) : (AdnKronos) - Ultima nota sui voucher, che Confagricoltura Padova auspica siano ripristinati in tempo per la vendemmia: “La raccolta si caratterizza per un’attività che si svolge una sola volta all’anno, concentrata in un breve periodo. Ci serve, quindi, un sistema che dia la possibilità ai produtto