VIDEO Olimpiadi Tokyo 2020 | presentate le mascotte Miraitowa e Someity! Due anni esatti

(Di martedì 24 luglio 2018) Mancano duealledi. Oggi è partito ufficialmente il conto alla rovescia verso la prossima rassegna a cinque cerchi che si disputerà nella capitale giapponese proprio dal 24 luglio: la corsa verso l'evento sportivo più importante del quadriennio è ufficialmente partita, i vari percorsi di qualificazione stanno per entrare nel vivo. Nel frattempo sono state ufficialmentelee Someity, due simpaticissimi pupazzi che sembrano venuti dal futuro e che allieteranno tutti gli atleti durante le settimane di gare (ricordiamo che subito dopo si svolgeranno anche le Paralimpiadi). Di seguito ilcon le due.