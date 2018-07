Vico Equense - Faito Doc Festival | si parte il 6 agosto

Peroni - Chef Rubio inizia il tour del gusto a Vico Equense : Roma, 16 lug., askanews, - inizia da Vico Equense il nuovo 'tour del gusto' di Chef Rubio, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'Italia più autentica tra storie, personaggi e sapori dalla ...

Torna il Social World Film Festival a Vico Equense : madrina d'eccezione Katherine Kelly Lang : Claudia Cardinale come presidente onorario, sulla locandina campeggia Sophia Loren, una madrina internazionali come Katherine Kelly Lang. Parla al femminile l'8a edizione del Social World Film ...

Osteria Torre Ferano/ Il ristorante di Antonio Staiano e Camillo Sorrentino a Vico Equense (4 ristoranti) : L'Osteria Torre Ferano a Vico Equense tra i protagonisti di "4 ristoranti". Alessandro Borghese alla scoperta del miglior ristorante di cucina di terra e di mare nella penisola Sorrentina.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:53:00 GMT)

Vico Equense - Scaduta l'ordinanza anti-tir - c'è la proroga. Imposto per un'ora il divieto di transito : ... Uniti per Stabia, : «Privatizzazione dello stadio, Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» Castellammare - Cimmino: «Privatizzeremo il Romeo Menti, sarà un gioiellino per lo sport in Campania» ...

Vico Equense - impressionante incidente : due turiste travolte sulle strisce da uno scooter : incidente a Punta Scutolo, tra Meta di Sorrento e Vico Equense, in provincia di Napoli. Due donne sono state travolte e scaraventate a terra da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Premio scientifico internazionale 'Capo d'Orlando' - assegnati a Vico Equense i riconoscimenti del ventennale : Anche il Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo si evolve sempre più in chiave digitale, non solo per comunicare la scienza ma anche per raccogliere i commenti entusiasti dei turisti ...